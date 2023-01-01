ألف كرونة آيسلندية إلى ليرة تركية

تحويل ISK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٠١٫٨٥ try

1.00000 ISK = 0.20185 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / ليرة تركية
1 ISK0.20185 TRY
5 ISK1.00927 TRY
10 ISK2.01853 TRY
20 ISK4.03706 TRY
50 ISK10.09265 TRY
100 ISK20.18530 TRY
250 ISK50.46325 TRY
500 ISK100.92650 TRY
1000 ISK201.85300 TRY
2000 ISK403.70600 TRY
5000 ISK1009.26500 TRY
10000 ISK2018.53000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Icelandic Króna
1 TRY4.95409 ISK
5 TRY24.77045 ISK
10 TRY49.54090 ISK
20 TRY99.08180 ISK
50 TRY247.70450 ISK
100 TRY495.40900 ISK
250 TRY1238.52250 ISK
500 TRY2477.04500 ISK
1000 TRY4954.09000 ISK
2000 TRY9908.18000 ISK
5000 TRY24770.45000 ISK
10000 TRY49540.90000 ISK