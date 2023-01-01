10 bin Hong Kong dolarından İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile HKD → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / İzlanda Kronu
|100 HKD
|1746.00000 ISK
|200 HKD
|3492.00000 ISK
|300 HKD
|5238.00000 ISK
|500 HKD
|8730.00000 ISK
|1000 HKD
|17460.00000 ISK
|2000 HKD
|34920.00000 ISK
|2500 HKD
|43650.00000 ISK
|3000 HKD
|52380.00000 ISK
|4000 HKD
|69840.00000 ISK
|5000 HKD
|87300.00000 ISK
|10000 HKD
|174600.00000 ISK
|20000 HKD
|349200.00000 ISK