20 Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile ILS → ISK çevirin

20 ils
723.18 isk

1.00000 ILS = 36.15920 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İzlanda Kronu
1 ILS36.15920 ISK
5 ILS180.79600 ISK
10 ILS361.59200 ISK
20 ILS723.18400 ISK
50 ILS1807.96000 ISK
100 ILS3615.92000 ISK
250 ILS9039.80000 ISK
500 ILS18079.60000 ISK
1000 ILS36159.20000 ISK
2000 ILS72318.40000 ISK
5000 ILS180796.00000 ISK
10000 ILS361592.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 ISK0.02766 ILS
5 ISK0.13828 ILS
10 ISK0.27655 ILS
20 ISK0.55311 ILS
50 ISK1.38278 ILS
100 ISK2.76555 ILS
250 ISK6.91387 ILS
500 ISK13.82775 ILS
1000 ISK27.65550 ILS
2000 ISK55.31100 ILS
5000 ISK138.27750 ILS
10000 ISK276.55500 ILS