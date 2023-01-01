250 Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile ILS → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İzlanda Kronu
|1 ILS
|36.15920 ISK
|5 ILS
|180.79600 ISK
|10 ILS
|361.59200 ISK
|20 ILS
|723.18400 ISK
|50 ILS
|1807.96000 ISK
|100 ILS
|3615.92000 ISK
|250 ILS
|9039.80000 ISK
|500 ILS
|18079.60000 ISK
|1000 ILS
|36159.20000 ISK
|2000 ILS
|72318.40000 ISK
|5000 ILS
|180796.00000 ISK
|10000 ILS
|361592.00000 ISK