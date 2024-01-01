100 Polonya zlotisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PLN → ISK çevirin

1,000zł PLN = 33,39kr ISK

13:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 PLN → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,686935,9125
Düşük33,391633,3916
Ortalama34,172134,9328
Değişim-3.72%-6.12%
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1 PLN → ISK istatistikleri

PLN → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,6869, en düşük 33,3916 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,1721 oldu. PLN → ISK kurundaki değişiklik -3.72 değerindeydi.

PLN → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,9125, en düşük 33,3916 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,9328 oldu. PLN → ISK kurundaki değişiklik -6.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4240,8861.394,6711,08123,933
1 EUR1,05710,83789,1990,9361.473,5411,70825,287
1 GBP1,2621,1951106,5821,1191.760,713,98930,214
1 INR0,0120,0110,00910,0116,520,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İzlanda Kronu
1 PLN33,38830 ISK
5 PLN166,94150 ISK
10 PLN333,88300 ISK
20 PLN667,76600 ISK
50 PLN1.669,41500 ISK
100 PLN3.338,83000 ISK
250 PLN8.347,07500 ISK
500 PLN16.694,15000 ISK
1000 PLN33.388,30000 ISK
2000 PLN66.776,60000 ISK
5000 PLN166.941,50000 ISK
10000 PLN333.883,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Polonya Zlotisi
1 ISK0,02995 PLN
5 ISK0,14975 PLN
10 ISK0,29951 PLN
20 ISK0,59901 PLN
50 ISK1,49753 PLN
100 ISK2,99506 PLN
250 ISK7,48765 PLN
500 ISK14,97530 PLN
1000 ISK29,95060 PLN
2000 ISK59,90120 PLN
5000 ISK149,75300 PLN
10000 ISK299,50600 PLN