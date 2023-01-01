5 Bulgar levasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BGN → ISK çevirin

5 bgn
370,37 isk

1.00000 BGN = 74.07330 ISK

6:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864851.058587.9091.424741.636520.966318.4617
1GBP1.1562711.2238101.6371.647231.892081.117321.3448
1USD0.944750.817127183.05051.3461.546070.912917.4414
1INR0.01137540.009838920.012040910.0162070.01861610.01099210.21001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / İzlanda Kronu
1 BGN74.07330 ISK
5 BGN370.36650 ISK
10 BGN740.73300 ISK
20 BGN1481.46600 ISK
50 BGN3703.66500 ISK
100 BGN7407.33000 ISK
250 BGN18518.32500 ISK
500 BGN37036.65000 ISK
1000 BGN74073.30000 ISK
2000 BGN148146.60000 ISK
5000 BGN370366.50000 ISK
10000 BGN740733.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bulgar Levası
1 ISK0.01350 BGN
5 ISK0.06750 BGN
10 ISK0.13500 BGN
20 ISK0.27000 BGN
50 ISK0.67500 BGN
100 ISK1.35001 BGN
250 ISK3.37502 BGN
500 ISK6.75005 BGN
1000 ISK13.50010 BGN
2000 ISK27.00020 BGN
5000 ISK67.50050 BGN
10000 ISK135.00100 BGN