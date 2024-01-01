5.000 Romanya leyinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile RON → ISK çevirin

1,000L RON = 29,05kr ISK

22:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 RON → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,026330,8797
Düşük29,053329,0533
Ortalama29,800930,2084
Değişim-3.22%-4.92%
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1 RON → ISK istatistikleri

RON → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,0263, en düşük 29,0533 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,8009 oldu. RON → ISK kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

RON → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,8797, en düşük 29,0533 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,2084 oldu. RON → ISK kurundaki değişiklik -4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,455
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İzlanda Kronu
1 RON29,05330 ISK
5 RON145,26650 ISK
10 RON290,53300 ISK
20 RON581,06600 ISK
50 RON1.452,66500 ISK
100 RON2.905,33000 ISK
250 RON7.263,32500 ISK
500 RON14.526,65000 ISK
1000 RON29.053,30000 ISK
2000 RON58.106,60000 ISK
5000 RON145.266,50000 ISK
10000 RON290.533,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Rumen Leyi
1 ISK0,03442 RON
5 ISK0,17210 RON
10 ISK0,34420 RON
20 ISK0,68839 RON
50 ISK1,72098 RON
100 ISK3,44195 RON
250 ISK8,60488 RON
500 ISK17,20975 RON
1000 ISK34,41950 RON
2000 ISK68,83900 RON
5000 ISK172,09750 RON
10000 ISK344,19500 RON