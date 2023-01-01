250 كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

تحويل ISK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ isk
١٫٦١ chf

1.00000 ISK = 0.00644 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الفرنك السويسري
1 ISK0.00644 CHF
5 ISK0.03219 CHF
10 ISK0.06438 CHF
20 ISK0.12876 CHF
50 ISK0.32189 CHF
100 ISK0.64378 CHF
250 ISK1.60946 CHF
500 ISK3.21891 CHF
1000 ISK6.43782 CHF
2000 ISK12.87564 CHF
5000 ISK32.18910 CHF
10000 ISK64.37820 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
1 CHF155.33200 ISK
5 CHF776.66000 ISK
10 CHF1553.32000 ISK
20 CHF3106.64000 ISK
50 CHF7766.60000 ISK
100 CHF15533.20000 ISK
250 CHF38833.00000 ISK
500 CHF77666.00000 ISK
1000 CHF155332.00000 ISK
2000 CHF310664.00000 ISK
5000 CHF776660.00000 ISK
10000 CHF1553320.00000 ISK