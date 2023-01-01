5 كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري
تحويل ISK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for كرونا آيسلندية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
|1 CHF
|155.33200 ISK
|5 CHF
|776.66000 ISK
|10 CHF
|1553.32000 ISK
|20 CHF
|3106.64000 ISK
|50 CHF
|7766.60000 ISK
|100 CHF
|15533.20000 ISK
|250 CHF
|38833.00000 ISK
|500 CHF
|77666.00000 ISK
|1000 CHF
|155332.00000 ISK
|2000 CHF
|310664.00000 ISK
|5000 CHF
|776660.00000 ISK
|10000 CHF
|1553320.00000 ISK