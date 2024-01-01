5,000 كرونة نروجية إلى كرونة آيسلندية

تحويل NOK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 nok
64,641 isk

kr1.000 NOK = kr12.93 ISK

Mid-market exchange rate at 04:12
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NOK إلى ISK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8930.76310.2281,338.043.8516.706
1 EUR1.113193.3470.84911.3811,488.844.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9490.0460.08
1 GBP1.3111.178109.958113.4051,753.775.0468.789

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كروني نرويجي / Icelandic Króna
1 NOK١٢٫٩٢٨٢٠ ISK
5 NOK٦٤٫٦٤١٠٠ ISK
10 NOK١٢٩٫٢٨٢٠٠ ISK
20 NOK٢٥٨٫٥٦٤٠٠ ISK
50 NOK٦٤٦٫٤١٠٠٠ ISK
100 NOK١٬٢٩٢٫٨٢٠٠٠ ISK
250 NOK٣٬٢٣٢٫٠٥٠٠٠ ISK
500 NOK٦٬٤٦٤٫١٠٠٠٠ ISK
1000 NOK١٢٬٩٢٨٫٢٠٠٠٠ ISK
2000 NOK٢٥٬٨٥٦٫٤٠٠٠٠ ISK
5000 NOK٦٤٬٦٤١٫٠٠٠٠٠ ISK
10000 NOK١٢٩٬٢٨٢٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / كروني نرويجي
1 ISK٠٫٠٧٧٣٥ NOK
5 ISK٠٫٣٨٦٧٥ NOK
10 ISK٠٫٧٧٣٥٠ NOK
20 ISK١٫٥٤٧٠٠ NOK
50 ISK٣٫٨٦٧٥١ NOK
100 ISK٧٫٧٣٥٠١ NOK
250 ISK١٩٫٣٣٧٥٣ NOK
500 ISK٣٨٫٦٧٥٠٥ NOK
1000 ISK٧٧٫٣٥٠١٠ NOK
2000 ISK١٥٤٫٧٠٠٢٠ NOK
5000 ISK٣٨٦٫٧٥٠٥٠ NOK
10000 ISK٧٧٣٫٥٠١٠٠ NOK