روفيا مالديفية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MVR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
1573420 vnd

1.00000 MVR = 1573.42000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:33 UTC
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MVR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661140.964418.368
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915091.1118321.176
1USD0.93790.813537183.1271.347651.5580.904517.2275
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Vietnamese Dong
1 MVR1573.42000 VND
5 MVR7867.10000 VND
10 MVR15734.20000 VND
20 MVR31468.40000 VND
50 MVR78671.00000 VND
100 MVR157342.00000 VND
250 MVR393355.00000 VND
500 MVR786710.00000 VND
1000 MVR1573420.00000 VND
2000 MVR3146840.00000 VND
5000 MVR7867100.00000 VND
10000 MVR15734200.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / روفيا جزر المالديف
1 VND0.00064 MVR
5 VND0.00318 MVR
10 VND0.00636 MVR
20 VND0.01271 MVR
50 VND0.03178 MVR
100 VND0.06356 MVR
250 VND0.15889 MVR
500 VND0.31778 MVR
1000 VND0.63556 MVR
2000 VND1.27112 MVR
5000 VND3.17780 MVR
10000 VND6.35560 MVR