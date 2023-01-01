روبية هندية إلى دونغ فيتنامي
تحويل INR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الروبية الهندية / Vietnamese Dong
|1 INR
|292.91500 VND
|5 INR
|1464.57500 VND
|10 INR
|2929.15000 VND
|20 INR
|5858.30000 VND
|50 INR
|14645.75000 VND
|100 INR
|29291.50000 VND
|250 INR
|73228.75000 VND
|500 INR
|146457.50000 VND
|1000 INR
|292915.00000 VND
|2000 INR
|585830.00000 VND
|5000 INR
|1464575.00000 VND
|10000 INR
|2929150.00000 VND