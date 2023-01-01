روبية هندية إلى دونغ فيتنامي

تحويل INR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
2929150 vnd

1.00000 INR = 292.91500 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Vietnamese Dong
1 INR292.91500 VND
5 INR1464.57500 VND
10 INR2929.15000 VND
20 INR5858.30000 VND
50 INR14645.75000 VND
100 INR29291.50000 VND
250 INR73228.75000 VND
500 INR146457.50000 VND
1000 INR292915.00000 VND
2000 INR585830.00000 VND
5000 INR1464575.00000 VND
10000 INR2929150.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الروبية الهندية
1 VND0.00341 INR
5 VND0.01707 INR
10 VND0.03414 INR
20 VND0.06828 INR
50 VND0.17070 INR
100 VND0.34140 INR
250 VND0.85349 INR
500 VND1.70698 INR
1000 VND3.41396 INR
2000 VND6.82792 INR
5000 VND17.06980 INR
10000 VND34.13960 INR