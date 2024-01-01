تحويل INR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 روبية هندية إلى دونغ فيتنامي

10 inr
3,048 vnd

₹1.000 INR = ₫304.8 VND

Mid-market exchange rate at 08:14
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9333.6730.791.503279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5771.099204.1440.989
1 EUR1.0711.46613.9350.8461.611299.2361.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Vietnamese Dong
1 INR٣٠٤٫٨٣١٠٠ VND
5 INR١٬٥٢٤٫١٥٥٠٠ VND
10 INR٣٬٠٤٨٫٣١٠٠٠ VND
20 INR٦٬٠٩٦٫٦٢٠٠٠ VND
50 INR١٥٬٢٤١٫٥٥٠٠٠ VND
100 INR٣٠٬٤٨٣٫١٠٠٠٠ VND
250 INR٧٦٬٢٠٧٫٧٥٠٠٠ VND
300 INR٩١٬٤٤٩٫٣٠٠٠٠ VND
500 INR١٥٢٬٤١٥٫٥٠٠٠٠ VND
600 INR١٨٢٬٨٩٨٫٦٠٠٠٠ VND
1000 INR٣٠٤٬٨٣١٫٠٠٠٠٠ VND
2000 INR٦٠٩٬٦٦٢٫٠٠٠٠٠ VND
5000 INR١٬٥٢٤٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ VND
10000 INR٣٬٠٤٨٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ VND
25000 INR٧٬٦٢٠٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ VND
50000 INR١٥٬٢٤١٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
100000 INR٣٠٬٤٨٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000000 INR٣٠٤٬٨٣١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000000000 INR٣٠٤٬٨٣١٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الروبية الهندية
1000 VND٣٫٢٨٠٥٠ INR
2000 VND٦٫٥٦١٠٠ INR
5000 VND١٦٫٤٠٢٥٠ INR
10000 VND٣٢٫٨٠٥٠٠ INR
20000 VND٦٥٫٦١٠٠٠ INR
50000 VND١٦٤٫٠٢٥٠٠ INR
100000 VND٣٢٨٫٠٥٠٠٠ INR
200000 VND٦٥٦٫١٠٠٠٠ INR
500000 VND١٬٦٤٠٫٢٥٠٠٠ INR
1000000 VND٣٬٢٨٠٫٥٠٠٠٠ INR
2000000 VND٦٬٥٦١٫٠٠٠٠٠ INR
5000000 VND١٦٬٤٠٢٫٥٠٠٠٠ INR