رينغيت ماليزي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MYR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٥٬١٨٤٬٩١٠ vnd

1.00000 MYR = 5184.91000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436731.661760.964718.3621
1GBP1.1528711.22905102.1671.656331.915751.1121721.1687
1USD0.9380.813637183.1271.347651.558720.904917.2236
1INR0.01128390.009787870.012029810.01621190.01875110.01088580.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Vietnamese Dong
1 MYR5184.91000 VND
5 MYR25924.55000 VND
10 MYR51849.10000 VND
20 MYR103698.20000 VND
50 MYR259245.50000 VND
100 MYR518491.00000 VND
250 MYR1296227.50000 VND
500 MYR2592455.00000 VND
1000 MYR5184910.00000 VND
2000 MYR10369820.00000 VND
5000 MYR25924550.00000 VND
10000 MYR51849100.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / رينغيت ماليزي
1 VND0.00019 MYR
5 VND0.00096 MYR
10 VND0.00193 MYR
20 VND0.00386 MYR
50 VND0.00964 MYR
100 VND0.01929 MYR
250 VND0.04822 MYR
500 VND0.09643 MYR
1000 VND0.19287 MYR
2000 VND0.38573 MYR
5000 VND0.96433 MYR
10000 VND1.92867 MYR