20 رينغيت ماليزي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MYR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

20 myr
104,383 vnd

1.00000 MYR = 5219.16000 VND

Mid-market exchange rate at 00:22
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343451.5305782.83690.922150.7896091.3549556.1178
1 SGD0.74435211.1392961.65980.6864190.5877471.0085641.7714
1 AUD0.653350.877743154.12150.6024990.5158910.88525736.6646
1 INR0.01207190.0162180.018476910.01113230.009532090.01635680.677449

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Vietnamese Dong
1 MYR5219.16000 VND
5 MYR26095.80000 VND
10 MYR52191.60000 VND
20 MYR104383.20000 VND
50 MYR260958.00000 VND
100 MYR521916.00000 VND
250 MYR1304790.00000 VND
500 MYR2609580.00000 VND
1000 MYR5219160.00000 VND
2000 MYR10438320.00000 VND
5000 MYR26095800.00000 VND
10000 MYR52191600.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / رينغيت ماليزي
1 VND0.00019 MYR
5 VND0.00096 MYR
10 VND0.00192 MYR
20 VND0.00383 MYR
50 VND0.00958 MYR
100 VND0.01916 MYR
250 VND0.04790 MYR
500 VND0.09580 MYR
1000 VND0.19160 MYR
2000 VND0.38320 MYR
5000 VND0.95801 MYR
10000 VND1.91602 MYR