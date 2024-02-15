Malezya ringitinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile MYR → VND çevirin

1.000 myr
5.112.820 vnd

1.00000 MYR = 5112.82000 VND

14:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856761.0768589.40451.455361.653770.94788518.4034
1 GBP1.1671911.2569104.3531.69871.930281.1063621.4804
1 USD0.928650.795608183.02411.35151.535740.8802517.09
1 INR0.01118510.009582860.012044710.01627840.01849760.01060230.205844

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Vietnam Dongu
1 MYR5112.82000 VND
5 MYR25564.10000 VND
10 MYR51128.20000 VND
20 MYR102256.40000 VND
50 MYR255641.00000 VND
100 MYR511282.00000 VND
250 MYR1278205.00000 VND
500 MYR2556410.00000 VND
1000 MYR5112820.00000 VND
2000 MYR10225640.00000 VND
5000 MYR25564100.00000 VND
10000 MYR51128200.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Malezya Ringiti
1 VND0.00020 MYR
5 VND0.00098 MYR
10 VND0.00196 MYR
20 VND0.00391 MYR
50 VND0.00978 MYR
100 VND0.01956 MYR
250 VND0.04890 MYR
500 VND0.09779 MYR
1000 VND0.19559 MYR
2000 VND0.39117 MYR
5000 VND0.97793 MYR
10000 VND1.95587 MYR