100 bin Vietnam dongundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile VND → MYR çevirin

1,000₫ VND = 0,0001760RM MYR

03:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 VND → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim2.99%0.59%
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1 VND → MYR istatistikleri

VND → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → MYR kurundaki değişiklik 2.99 değerindeydi.

VND → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → MYR kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,421,40234,633154,065
1 AUD0,65110,6150,872906,5350,91322,548100,304
1 EUR1,0591,62711,4191.475,061,48536,689163,205
1 SGD0,7471,1470,70511.039,861,04725,864115,055

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Malezya Ringiti
1000 VND0,17605 MYR
2000 VND0,35210 MYR
5000 VND0,88024 MYR
10000 VND1,76048 MYR
20000 VND3,52096 MYR
50000 VND8,80240 MYR
100000 VND17,60480 MYR
200000 VND35,20960 MYR
500000 VND88,02400 MYR
1000000 VND176,04800 MYR
2000000 VND352,09600 MYR
5000000 VND880,24000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Vietnam Dongu
1 MYR5.680,25000 VND
5 MYR28.401,25000 VND
10 MYR56.802,50000 VND
20 MYR113.605,00000 VND
50 MYR284.012,50000 VND
100 MYR568.025,00000 VND
250 MYR1.420.062,50000 VND
500 MYR2.840.125,00000 VND
1000 MYR5.680.250,00000 VND
2000 MYR11.360.500,00000 VND
5000 MYR28.401.250,00000 VND
10000 MYR56.802.500,00000 VND