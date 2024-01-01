Vietnam dongundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile VND → USD çevirin

1.000 vnd
0,04 usd

1.00000 VND = 0.00004 USD

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535510.928851.346351332.981.3479536.13150.145
1 AUD0.6512510.6049140.87681868.1030.87785223.529797.7819
1 EUR1.07661.6531311.449481435.091.451238.8976161.65
1 SGD0.7427491.14050.6899021990.0691.0011926.8355111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / ABD Doları
1 VND0.00004 USD
5 VND0.00020 USD
10 VND0.00041 USD
20 VND0.00082 USD
50 VND0.00205 USD
100 VND0.00409 USD
250 VND0.01024 USD
500 VND0.02047 USD
1000 VND0.04095 USD
2000 VND0.08189 USD
5000 VND0.20473 USD
10000 VND0.40946 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Vietnam Dongu
1 USD24422.50000 VND
5 USD122112.50000 VND
10 USD244225.00000 VND
20 USD488450.00000 VND
50 USD1221125.00000 VND
100 USD2442250.00000 VND
250 USD6105625.00000 VND
500 USD12211250.00000 VND
1000 USD24422500.00000 VND
2000 USD48845000.00000 VND
5000 USD122112500.00000 VND
10000 USD244225000.00000 VND