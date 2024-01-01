Vietnam dongundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile VND → SGD çevirin

1.000 vnd
0,06 sgd

1.00000 VND = 0.00006 SGD

01:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.928851.346351332.911.3479536.1225150.145
1 AUD0.6511510.6048210.876676867.9240.87771823.521297.7669
1 EUR1.07661.6533811.449481435.011.451238.8895161.64
1 SGD0.7427491.140670.6899021990.0171.0011926.8299111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Singapur Doları
1 VND0.00006 SGD
5 VND0.00028 SGD
10 VND0.00055 SGD
20 VND0.00110 SGD
50 VND0.00276 SGD
100 VND0.00551 SGD
250 VND0.01378 SGD
500 VND0.02756 SGD
1000 VND0.05513 SGD
2000 VND0.11025 SGD
5000 VND0.27564 SGD
10000 VND0.55127 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Vietnam Dongu
1 SGD18139.80000 VND
5 SGD90699.00000 VND
10 SGD181398.00000 VND
20 SGD362796.00000 VND
50 SGD906990.00000 VND
100 SGD1813980.00000 VND
250 SGD4534950.00000 VND
500 SGD9069900.00000 VND
1000 SGD18139800.00000 VND
2000 SGD36279600.00000 VND
5000 SGD90699000.00000 VND
10000 SGD181398000.00000 VND