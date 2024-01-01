Vietnam dongundan Euroya

Reel döviz kuru ile VND → EUR çevirin

1.000 vnd
0,04 eur

1.00000 VND = 0.00004 EUR

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.928951.346651332.921.3481536.14150.155
1 AUD0.6510510.6047560.876736867.7980.87771323.528997.7584
1 EUR1.076551.6535611.449741434.961.4513538.9065161.645
1 SGD0.7425831.140590.6897811989.8041.0011126.837111.503

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Vietnam dongundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Euro
1 VND0.00004 EUR
5 VND0.00019 EUR
10 VND0.00038 EUR
20 VND0.00076 EUR
50 VND0.00190 EUR
100 VND0.00380 EUR
250 VND0.00951 EUR
500 VND0.01902 EUR
1000 VND0.03803 EUR
2000 VND0.07607 EUR
5000 VND0.19017 EUR
10000 VND0.38034 EUR
Çevrim kurları Euro / Vietnam Dongu
1 EUR26292.00000 VND
5 EUR131460.00000 VND
10 EUR262920.00000 VND
20 EUR525840.00000 VND
50 EUR1314600.00000 VND
100 EUR2629200.00000 VND
250 EUR6573000.00000 VND
500 EUR13146000.00000 VND
1000 EUR26292000.00000 VND
2000 EUR52584000.00000 VND
5000 EUR131460000.00000 VND
10000 EUR262920000.00000 VND