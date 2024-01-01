Vietnam dongundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile VND → AUD çevirin

1.000 vnd
0,06 aud

1.00000 VND = 0.00006 AUD

01:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535860.929151.34681332.641.3481536.1425150.185
1 AUD0.651110.6049430.876901867.6820.8777823.532497.7855
1 EUR1.07631.6530511.449561434.321.4510138.9002161.64
1 SGD0.7425011.140380.6898641989.4861.00126.8358111.512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Avustralya Doları
1 VND0.00006 AUD
5 VND0.00031 AUD
10 VND0.00063 AUD
20 VND0.00126 AUD
50 VND0.00314 AUD
100 VND0.00628 AUD
250 VND0.01570 AUD
500 VND0.03140 AUD
1000 VND0.06280 AUD
2000 VND0.12560 AUD
5000 VND0.31400 AUD
10000 VND0.62799 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Vietnam Dongu
1 AUD15923.80000 VND
5 AUD79619.00000 VND
10 AUD159238.00000 VND
20 AUD318476.00000 VND
50 AUD796190.00000 VND
100 AUD1592380.00000 VND
250 AUD3980950.00000 VND
500 AUD7961900.00000 VND
1000 AUD15923800.00000 VND
2000 AUD31847600.00000 VND
5000 AUD79619000.00000 VND
10000 AUD159238000.00000 VND