500.000 Vietnam dongundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile VND → AUD çevirin

1,000₫ VND = 0,00006060A$ AUD

01:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → AUD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AUD
1 VND → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim2.36%1.97%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → AUD istatistikleri

VND → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AUD kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

VND → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AUD kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.392,151,40234,64154,115
1 AUD0,6510,6140,87904,8980,91222,516100,175
1 EUR1,0591,62911,4181.474,151,48536,68163,2
1 SGD0,7471,1490,70511.039,541,04725,866115,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Avustralya Doları
1000 VND0,06060 AUD
2000 VND0,12119 AUD
5000 VND0,30299 AUD
10000 VND0,60597 AUD
20000 VND1,21195 AUD
50000 VND3,02987 AUD
100000 VND6,05973 AUD
200000 VND12,11946 AUD
500000 VND30,29865 AUD
1000000 VND60,59730 AUD
2000000 VND121,19460 AUD
5000000 VND302,98650 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Vietnam Dongu
1 AUD16.502,40000 VND
5 AUD82.512,00000 VND
10 AUD165.024,00000 VND
20 AUD330.048,00000 VND
50 AUD825.120,00000 VND
100 AUD1.650.240,00000 VND
250 AUD4.125.600,00000 VND
500 AUD8.251.200,00000 VND
1000 AUD16.502.400,00000 VND
2000 AUD33.004.800,00000 VND
5000 AUD82.512.000,00000 VND
10000 AUD165.024.000,00000 VND