Vietnam dongundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile VND → JPY çevirin

1.000 vnd
6 jpy

1.00000 VND = 0.00615 JPY

01:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34761.451221.653410.94812518.3621
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696311.932651.1082321.4632
1 USD0.9290.794755183.00211.348151.535980.8808517.058
1 INR0.01119220.009575110.012047910.01624240.01850530.01061240.205513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Japon Yeni
1 VND0.00615 JPY
5 VND0.03074 JPY
10 VND0.06149 JPY
20 VND0.12297 JPY
50 VND0.30743 JPY
100 VND0.61486 JPY
250 VND1.53716 JPY
500 VND3.07432 JPY
1000 VND6.14863 JPY
2000 VND12.29726 JPY
5000 VND30.74315 JPY
10000 VND61.48630 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Vietnam Dongu
100 JPY16263.80000 VND
1000 JPY162638.00000 VND
1500 JPY243957.00000 VND
2000 JPY325276.00000 VND
3000 JPY487914.00000 VND
5000 JPY813190.00000 VND
5400 JPY878245.20000 VND
10000 JPY1626380.00000 VND
15000 JPY2439570.00000 VND
20000 JPY3252760.00000 VND
25000 JPY4065950.00000 VND
30000 JPY4879140.00000 VND