VND - JPY Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Japon yeni

Japon yeni

Dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan Japon yeni, Japonya'nın resmi para birimidir. En çok işlem gören üçüncü para birimidir ve ayrıca İngiliz sterlini ve ABD doları için rezerv para birimi olarak kullanılmaktadır. İtibari bir para birimidir.



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