VND - AUD Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Avustralya doları

Avustralya doları

Avustralya doları, Avustralya Milletler Topluluğu ve bağımsız adalarının para birimidir. Para birimi kodu AUD'dir. Dolar ile simgelenir ama diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için A$ veya AU$ şeklinde yazılabilir. AUD küresel piyasalarda en çok İngiliz sterlini ile takas edilir ve bir itibari para birimidir. Avustralya doları dünya'da ABD...



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