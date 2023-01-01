Вьетнамские донги в японская иена
Сконвертируйте VND в JPY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса VND к JPY
1 VND = 0.00610 JPY
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в японская иена
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Японская иена / Вьетнамский донг
|100 JPY
|16394.20000 VND
|1000 JPY
|163942.00000 VND
|1500 JPY
|245913.00000 VND
|2000 JPY
|327884.00000 VND
|3000 JPY
|491826.00000 VND
|5000 JPY
|819710.00000 VND
|5400 JPY
|885286.80000 VND
|10000 JPY
|1639420.00000 VND
|15000 JPY
|2459130.00000 VND
|20000 JPY
|3278840.00000 VND
|25000 JPY
|4098550.00000 VND
|30000 JPY
|4918260.00000 VND