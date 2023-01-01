Вьетнамские донги в канадские доллары

Сконвертируйте VND в CAD по реальному обменному курсу

1 000 vnd
0,06 cad

1.00000 VND = 0.00006 CAD

Среднерыночный курс в 11:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к CAD

1 мин. назад 1 VND → 0 CAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.07489.15641.456561.675510.9586518.5217
1GBP1.1619111.2478103.5841.692271.946651.1138721.5189
1USD0.93110.80141183.01341.35621.560060.892617.2455
1INR0.01121620.009653990.012046210.01633710.01879290.01075250.207744

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Канадский доллар
1 VND0.00006 CAD
5 VND0.00028 CAD
10 VND0.00056 CAD
20 VND0.00112 CAD
50 VND0.00281 CAD
100 VND0.00561 CAD
250 VND0.01403 CAD
500 VND0.02806 CAD
1000 VND0.05612 CAD
2000 VND0.11224 CAD
5000 VND0.28061 CAD
10000 VND0.56122 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Вьетнамский донг
1 CAD17818.20000 VND
5 CAD89091.00000 VND
10 CAD178182.00000 VND
20 CAD356364.00000 VND
50 CAD890910.00000 VND
100 CAD1781820.00000 VND
250 CAD4454550.00000 VND
500 CAD8909100.00000 VND
1000 CAD17818200.00000 VND
2000 CAD35636400.00000 VND
5000 CAD89091000.00000 VND
10000 CAD178182000.00000 VND