10 тысяч вьетнамких донгов в японские иены

Сконвертируйте VND в JPY по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ¥0,006079 JPY

Среднерыночный курс в 13:13
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График изменения обменного курса VND к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 VND в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00610,0061
Низкий0,00590,0057
В среднем0,00600,0059
Изменение1.16%3.94%
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Соотношение 1 VND к JPY

За последние 30 дней максимальный курс VND к JPY составил 0,0061, а минимальный — 0,0059. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0060. Изменение курса VND к JPY в процентном соотношении составило 1.16.

За последние 90 дней максимальный курс VND к JPY составил 0,0061, а минимальный — 0,0057. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0059. Изменение курса VND к JPY в процентном соотношении составило 3.94.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,961,39434,455153,86
1 AUD0,65810,6180,877920,3060,91722,666101,217
1 EUR1,0651,61911,421 489,961,48536,696163,865
1 SGD0,751,140,70411 049,441,04625,847115,42

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Японская иена
1000 VND6,07883 JPY
2000 VND12,15766 JPY
5000 VND30,39415 JPY
10000 VND60,78830 JPY
20000 VND121,57660 JPY
50000 VND303,94150 JPY
100000 VND607,88300 JPY
200000 VND1 215,76600 JPY
500000 VND3 039,41500 JPY
1000000 VND6 078,83000 JPY
2000000 VND12 157,66000 JPY
5000000 VND30 394,15000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Вьетнамский донг
100 JPY16 450,50000 VND
1000 JPY164 505,00000 VND
1500 JPY246 757,50000 VND
2000 JPY329 010,00000 VND
3000 JPY493 515,00000 VND
5000 JPY822 525,00000 VND
5400 JPY888 327,00000 VND
10000 JPY1 645 050,00000 VND
15000 JPY2 467 575,00000 VND
20000 JPY3 290 100,00000 VND
25000 JPY4 112 625,00000 VND
30000 JPY4 935 150,00000 VND