Тайский бат и международные валюты

До 1880 года тайский бат был привязан к британскому фунту по фиксированной ставке 8 батов к 1 британскому фунту. Впоследствии этот курс претерпел несколько корректировок, и во время Второй мировой войны тайский бат был приравнен к японской иене по номиналу. После войны он был привязан к доллару США по ставке 20,8 батов к 1 доллару США, затем в 1978 году по ставке 20 батов за 1 доллар США, а в 1984 году по ставке 25 батов к 1 доллару США.

Финансовый кризис нанес удар экономике Таиланда в 1997 году, вызвав 50% девальвацию бата и вынудив страну принять систему плавающего обменного курса. После такого экономического потрясения тайский бат в конечном итоге стабилизировался.