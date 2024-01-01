Тайский бат (THB)

Тайский бат — это официальная валюта Тайланда. Код валюты — THB; символ — ฿. Тайский бат занимает 9 место среди самых используемых валют в мире и одна из самых сильных валют в Юго-Восточной Азии. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Тайский бат является необеспеченной валютой.

Название валюты

Тайский бат

฿

Обменный курс для THB

 USD EUR CAD AUD GBP INR ZAR SGD
Из THB0.02779 0.02545 0.03802 0.04126 0.02141 2.32434 0.50517 0.03728
В THB35.98050 39.29610 26.29870 24.23470 46.70450 0.43023 1.97953 26.82210

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Названиетайский бат (THB)
Символ฿
Разменная единицаСатанг
Символ разменной единицыสตางค์
Часто исп. банкноты฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
Часто исп. монеты฿1, ฿2, ฿5, ฿10
Центральный банкБанк Таиланда
Где используетсяТаиланд, Лаос, Камбоджа, Мьянма

тайский бат (THB): таблица фактов

Эволюция валюты в Таиланде восходит к эпохе Раттанкосин, которая ознаменовала начало официального выпуска стандартизированных фабричных монет и банкнот. Бумажные деньги дебютировали в 1853 году в виде королевских казначейских билетов, за которыми последовали банкноты иностранных банков. В 1857 году Таиланд приобрел свою первую чеканную машину, положив начало чеканке тайских серебряных монет. В 1897 году произошло упорядочение чеканки монет: 11 номиналов были сведены к двум (сатанга и бат) в рамках десятичной системы серебряного стандарта.

Тайский бат и международные валюты

До 1880 года тайский бат был привязан к британскому фунту по фиксированной ставке 8 батов к 1 британскому фунту. Впоследствии этот курс претерпел несколько корректировок, и во время Второй мировой войны тайский бат был приравнен к японской иене по номиналу. После войны он был привязан к доллару США по ставке 20,8 батов к 1 доллару США, затем в 1978 году по ставке 20 батов за 1 доллар США, а в 1984 году по ставке 25 батов к 1 доллару США.

Финансовый кризис нанес удар экономике Таиланда в 1997 году, вызвав 50% девальвацию бата и вынудив страну принять систему плавающего обменного курса. После такого экономического потрясения тайский бат в конечном итоге стабилизировался.

Современная история тайского бата

Несмотря на то, что официальное использование валюты ограничено Таиландом, тайский бат неофициально используется в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

19 декабря 2006 года Банк Таиланда ввел валютный контроль, в результате чего оффшорные и оншорные обменные курсы стали значительно различаться, что привело к спредам до 10 процентов между этими рынками. Однако к 3 марта 2008 года эти меры контроля были в значительной степени отменены, что привело к устранению значительных различий между оффшорным и оншорным обменными курсами.

Все обменные курсы для переводов из тайских батов