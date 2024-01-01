Тайский бат (THB)
Тайский бат — это официальная валюта Тайланда. Код валюты — THB; символ — ฿. Тайский бат занимает 9 место среди самых используемых валют в мире и одна из самых сильных валют в Юго-Восточной Азии. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Тайский бат является необеспеченной валютой.
Название валюты
Тайский бат
Символ валюты
฿
Обменный курс для THB
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|INR
|ZAR
|SGD
|Из THB
|0.02779
|0.02545
|0.03802
|0.04126
|0.02141
|2.32434
|0.50517
|0.03728
|В THB
|35.98050
|39.29610
|26.29870
|24.23470
|46.70450
|0.43023
|1.97953
|26.82210
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|Название
|тайский бат (THB)
|Символ
|฿
|Разменная единица
|Сатанг
|Символ разменной единицы
|สตางค์
|Часто исп. банкноты
|฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Часто исп. монеты
|฿1, ฿2, ฿5, ฿10
|Центральный банк
|Банк Таиланда
|Где используется
|Таиланд, Лаос, Камбоджа, Мьянма
тайский бат (THB): таблица фактовЭволюция валюты в Таиланде восходит к эпохе Раттанкосин, которая ознаменовала начало официального выпуска стандартизированных фабричных монет и банкнот. Бумажные деньги дебютировали в 1853 году в виде королевских казначейских билетов, за которыми последовали банкноты иностранных банков. В 1857 году Таиланд приобрел свою первую чеканную машину, положив начало чеканке тайских серебряных монет. В 1897 году произошло упорядочение чеканки монет: 11 номиналов были сведены к двум (сатанга и бат) в рамках десятичной системы серебряного стандарта.
Тайский бат и международные валюты
До 1880 года тайский бат был привязан к британскому фунту по фиксированной ставке 8 батов к 1 британскому фунту. Впоследствии этот курс претерпел несколько корректировок, и во время Второй мировой войны тайский бат был приравнен к японской иене по номиналу. После войны он был привязан к доллару США по ставке 20,8 батов к 1 доллару США, затем в 1978 году по ставке 20 батов за 1 доллар США, а в 1984 году по ставке 25 батов к 1 доллару США.
Финансовый кризис нанес удар экономике Таиланда в 1997 году, вызвав 50% девальвацию бата и вынудив страну принять систему плавающего обменного курса. После такого экономического потрясения тайский бат в конечном итоге стабилизировался.
Современная история тайского бата
Несмотря на то, что официальное использование валюты ограничено Таиландом, тайский бат неофициально используется в Лаосе, Камбодже и Мьянме.
19 декабря 2006 года Банк Таиланда ввел валютный контроль, в результате чего оффшорные и оншорные обменные курсы стали значительно различаться, что привело к спредам до 10 процентов между этими рынками. Однако к 3 марта 2008 года эти меры контроля были в значительной степени отменены, что привело к устранению значительных различий между оффшорным и оншорным обменными курсами.