Тайские баты в болгарские левы

Сконвертируйте THB в BGN по реальному обменному курсу

1 000 thb
50,97 bgn

1.00000 THB = 0.05097 BGN

Среднерыночный курс в 8:34 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса THB к BGN

1 мин. назад 1 THB → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073989.05811.455941.674180.9584518.5403
1GBP1.1617111.24745103.4511.691231.944731.1134421.5366
1USD0.93120.801635182.92961.355751.558970.892517.2645
1INR0.01122860.009666460.012058410.01634820.01879870.01076210.208183

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тайский бат / Болгарский Лев
1 THB0.05097 BGN
5 THB0.25485 BGN
10 THB0.50971 BGN
20 THB1.01942 BGN
50 THB2.54855 BGN
100 THB5.09710 BGN
250 THB12.74275 BGN
500 THB25.48550 BGN
1000 THB50.97100 BGN
2000 THB101.94200 BGN
5000 THB254.85500 BGN
10000 THB509.71000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Тайский бат
1 BGN19.61900 THB
5 BGN98.09500 THB
10 BGN196.19000 THB
20 BGN392.38000 THB
50 BGN980.95000 THB
100 BGN1961.90000 THB
250 BGN4904.75000 THB
500 BGN9809.50000 THB
1000 BGN19619.00000 THB
2000 BGN39238.00000 THB
5000 BGN98095.00000 THB
10000 BGN196190.00000 THB