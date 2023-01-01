Тайские баты в долларов сша

Сконвертируйте THB в USD по реальному обменному курсу

1000 thb
27.99 usd

1.00000 THB = 0.02799 USD

Среднерыночный курс в 8:46 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса THB к USD

1 мин. назад 1 THB → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.07489.06811.456291.674850.9586518.5267
1GBP1.1615111.2474103.4481.691411.945261.1134821.5179
1USD0.93110.801667182.93121.355951.559450.892617.2502
1INR0.01122740.009666660.012058210.01635030.01880420.01076310.208006

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тайский бат / Доллар США
1 THB0.02799 USD
5 THB0.13994 USD
10 THB0.27988 USD
20 THB0.55975 USD
50 THB1.39939 USD
100 THB2.79877 USD
250 THB6.99693 USD
500 THB13.99385 USD
1000 THB27.98770 USD
2000 THB55.97540 USD
5000 THB139.93850 USD
10000 THB279.87700 USD
Обменные курсы Доллар США / Тайский бат
1 USD35.73000 THB
5 USD178.65000 THB
10 USD357.30000 THB
20 USD714.60000 THB
50 USD1786.50000 THB
100 USD3573.00000 THB
250 USD8932.50000 THB
500 USD17865.00000 THB
1000 USD35730.00000 THB
2000 USD71460.00000 THB
5000 USD178650.00000 THB
10000 USD357300.00000 THB