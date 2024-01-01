Tayland bahtından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile THB → BGN çevirin

1.000 thb
50,35 bgn

1.00000 THB = 0.05035 BGN

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92851.34671.532680.79396683.020118.96121.34575
1 EUR1.0769511.450331.650620.85485589.408520.42031.44931
1 CAD0.7425560.68949911.13810.58956461.647114.07980.999295
1 AUD0.652450.6058310.87865410.51802354.166512.37120.878035

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Bulgar Levası
1 THB0.05035 BGN
5 THB0.25175 BGN
10 THB0.50349 BGN
20 THB1.00699 BGN
50 THB2.51747 BGN
100 THB5.03493 BGN
250 THB12.58732 BGN
500 THB25.17465 BGN
1000 THB50.34930 BGN
2000 THB100.69860 BGN
5000 THB251.74650 BGN
10000 THB503.49300 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tayland Bahtı
1 BGN19.86120 THB
5 BGN99.30600 THB
10 BGN198.61200 THB
20 BGN397.22400 THB
50 BGN993.06000 THB
100 BGN1986.12000 THB
250 BGN4965.30000 THB
500 BGN9930.60000 THB
1000 BGN19861.20000 THB
2000 BGN39722.40000 THB
5000 BGN99306.00000 THB
10000 BGN198612.00000 THB