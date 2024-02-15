Japon yeninden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile JPY → BGN çevirin

10.000 jpy
121,36 bgn

1.00000 JPY = 0.01214 BGN

07:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7971620.93171.539411.354350.883857.19361.34735
1 GBP1.2544511.16881.931111.698961.108789.024011.69018
1 EUR1.07330.8555811.652251.453620.948657.720891.44611
1 AUD0.64960.5178370.60523610.8797860.5741494.672960.875239

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Japon yeninden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Bulgar Levası
100 JPY1.21360 BGN
1000 JPY12.13600 BGN
1500 JPY18.20400 BGN
2000 JPY24.27200 BGN
3000 JPY36.40800 BGN
5000 JPY60.68000 BGN
5400 JPY65.53440 BGN
10000 JPY121.36000 BGN
15000 JPY182.04000 BGN
20000 JPY242.72000 BGN
25000 JPY303.40000 BGN
30000 JPY364.08000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Japon Yeni
1 BGN82.39960 JPY
5 BGN411.99800 JPY
10 BGN823.99600 JPY
20 BGN1647.99200 JPY
50 BGN4119.98000 JPY
100 BGN8239.96000 JPY
250 BGN20599.90000 JPY
500 BGN41199.80000 JPY
1000 BGN82399.60000 JPY
2000 BGN164799.20000 JPY
5000 BGN411998.00000 JPY
10000 BGN823996.00000 JPY