Tayland bahtından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile THB → SGD çevirin

1.000 thb
37,32 sgd

1.00000 THB = 0.03732 SGD

22:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92831.34661.532450.79393483.018318.96621.34575
1 EUR1.077211.450561.650750.8552289.427320.43041.44964
1 CAD0.7426110.6893911.138010.58958461.650314.08450.999369
1 AUD0.652550.6057840.87872410.51808254.173612.37640.878169

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Singapur Doları
1 THB0.03732 SGD
5 THB0.18660 SGD
10 THB0.37320 SGD
20 THB0.74639 SGD
50 THB1.86598 SGD
100 THB3.73197 SGD
250 THB9.32992 SGD
500 THB18.65985 SGD
1000 THB37.31970 SGD
2000 THB74.63940 SGD
5000 THB186.59850 SGD
10000 THB373.19700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Tayland Bahtı
1 SGD26.79550 THB
5 SGD133.97750 THB
10 SGD267.95500 THB
20 SGD535.91000 THB
50 SGD1339.77500 THB
100 SGD2679.55000 THB
250 SGD6698.87500 THB
500 SGD13397.75000 THB
1000 SGD26795.50000 THB
2000 SGD53591.00000 THB
5000 SGD133977.50000 THB
10000 SGD267955.00000 THB