Współczesna historia bahta tajskiego

Mimo że jego oficjalne użycie jest ograniczone tylko do Tajlandii, baht tajski jest nieformalnie używany także w Laosie, Kambodży i Mjanmie.

19 grudnia 2006 roku Bank of Thailand wdrożył kontrolę walutową, która doprowadziła do znacznych różnic między zagranicznymi i krajowymi kursami walutowymi, skutkując spreadami do 10 procent między tymi rynkami. Jednak kontrole te zostały w dużej mierze zniesione do 3 marca 2008 roku, usuwając znaczne dysproporcje między tymi kursami walut.