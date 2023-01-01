باهت تايلندي (THB)

الباهت التايلاندي هو عملة تايلاند. رمز الباهت هو TB، وهو مشار إليه أيضا بالرمز <unk> . والباهت هو العملة العاشرة الأكثر استخداما في العالم، وهو إحدى أقوى العملات في جنوب شرق آسيا. أكثر بورصة الباهت التايلاندية شعبية هي باليورو. الباهت التايلاندي لديه 6 أرقام كبيرة لتحويل العملة. يعتبر المال الورقي.