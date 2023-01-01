باهت تايلندي (THB)
الباهت التايلاندي هو عملة تايلاند. رمز الباهت هو TB، وهو مشار إليه أيضا بالرمز <unk> . والباهت هو العملة العاشرة الأكثر استخداما في العالم، وهو إحدى أقوى العملات في جنوب شرق آسيا. أكثر بورصة الباهت التايلاندية شعبية هي باليورو. الباهت التايلاندي لديه 6 أرقام كبيرة لتحويل العملة. يعتبر المال الورقي.
اسم العملة
باهت تايلندي
رمز العملة
฿
سعر الصرف THB
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|INR
|ZAR
|SGD
|من THB
|0.02756
|0.02589
|0.03714
|0.04286
|0.02237
|2.28538
|0.52019
|0.03767
|إلى THB
|36.28500
|38.61810
|26.92460
|23.33310
|44.71220
|0.43756
|1.92236
|26.54640
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.