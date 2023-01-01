باهت تايلندي (THB)

الباهت التايلاندي هو عملة تايلاند. رمز الباهت هو TB، وهو مشار إليه أيضا بالرمز <unk> . والباهت هو العملة العاشرة الأكثر استخداما في العالم، وهو إحدى أقوى العملات في جنوب شرق آسيا. أكثر بورصة الباهت التايلاندية شعبية هي باليورو. الباهت التايلاندي لديه 6 أرقام كبيرة لتحويل العملة. يعتبر المال الورقي.

اسم العملة

باهت تايلندي

رمز العملة

฿

سعر الصرف THB

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
من THB0.027560.025890.037140.042860.022372.285380.520190.03767
إلى THB36.2850038.6181026.9246023.3331044.712200.437561.9223626.54640

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف بات تايلاندي