دولار أسترالي إلى بات تايلاندي

تحويل AUD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٣٬٢٦٧٫٣٠ thb

1.00000 AUD = 23.26730 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

AUD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / باهت تايلندي
1 AUD23.26730 THB
5 AUD116.33650 THB
10 AUD232.67300 THB
20 AUD465.34600 THB
50 AUD1163.36500 THB
100 AUD2326.73000 THB
250 AUD5816.82500 THB
500 AUD11633.65000 THB
1000 AUD23267.30000 THB
2000 AUD46534.60000 THB
5000 AUD116336.50000 THB
10000 AUD232673.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار أسترالي
1 THB0.04298 AUD
5 THB0.21489 AUD
10 THB0.42979 AUD
20 THB0.85957 AUD
50 THB2.14894 AUD
100 THB4.29787 AUD
250 THB10.74468 AUD
500 THB21.48935 AUD
1000 THB42.97870 AUD
2000 THB85.95740 AUD
5000 THB214.89350 AUD
10000 THB429.78700 AUD