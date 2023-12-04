ألف دولار أسترالي إلى بات تايلاندي

تحويل AUD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
23378.90 thb

1.00000 AUD = 23.37890 THB

Mid-market exchange rate at 08:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.078489.90711.464951.632210.9436518.8249
1 GBP1.1652311.2566104.7641.707031.901921.0995721.9356
1 USD0.92730.795798183.37081.358451.513550.8749517.4563
1 INR0.01112260.009545290.011994610.01629410.01815440.01049470.209381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / باهت تايلندي
1 AUD23.37890 THB
5 AUD116.89450 THB
10 AUD233.78900 THB
20 AUD467.57800 THB
50 AUD1168.94500 THB
100 AUD2337.89000 THB
250 AUD5844.72500 THB
500 AUD11689.45000 THB
1000 AUD23378.90000 THB
2000 AUD46757.80000 THB
5000 AUD116894.50000 THB
10000 AUD233789.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار أسترالي
1 THB0.04277 AUD
5 THB0.21387 AUD
10 THB0.42774 AUD
20 THB0.85547 AUD
50 THB2.13868 AUD
100 THB4.27737 AUD
250 THB10.69342 AUD
500 THB21.38685 AUD
1000 THB42.77370 AUD
2000 THB85.54740 AUD
5000 THB213.86850 AUD
10000 THB427.73700 AUD