دولار هونغ كونغ إلى بات تايلاندي

تحويل HKD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
4630.51 thb

1.00000 HKD = 4.63051 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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HKD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0649588.53161.437261.661520.9640518.3123
1GBP1.1527411.2275102.0451.656631.915131.111321.1075
1USD0.939050.814664183.13221.34961.560180.905117.1955
1INR0.01129540.009799620.01202910.01623440.01876750.01088750.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / باهت تايلندي
100 HKD463.05100 THB
200 HKD926.10200 THB
300 HKD1389.15300 THB
500 HKD2315.25500 THB
1000 HKD4630.51000 THB
2000 HKD9261.02000 THB
2500 HKD11576.27500 THB
3000 HKD13891.53000 THB
4000 HKD18522.04000 THB
5000 HKD23152.55000 THB
10000 HKD46305.10000 THB
20000 HKD92610.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار هونغ كونغ
1 THB0.21596 HKD
5 THB1.07980 HKD
10 THB2.15959 HKD
20 THB4.31918 HKD
50 THB10.79795 HKD
100 THB21.59590 HKD
250 THB53.98975 HKD
500 THB107.97950 HKD
1000 THB215.95900 HKD
2000 THB431.91800 HKD
5000 THB1079.79500 HKD
10000 THB2159.59000 HKD