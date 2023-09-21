فورنت مجري إلى بات تايلاندي

تحويل HUF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
993.94 thb

1.00000 HUF = 0.09939 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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HUF إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868251.067188.70771.439411.661630.96318.3152
1GBP1.1517411.229102.1661.65781.913731.1091321.0939
1USD0.93720.81367183.12971.34891.557150.902517.1635
1INR0.0112730.009787950.012029410.01622650.01873150.01085650.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / باهت تايلندي
2000 HUF198.78720 THB
5000 HUF496.96800 THB
10000 HUF993.93600 THB
15000 HUF1490.90400 THB
20000 HUF1987.87200 THB
30000 HUF2981.80800 THB
40000 HUF3975.74400 THB
50000 HUF4969.68000 THB
60000 HUF5963.61600 THB
100000 HUF9939.36000 THB
150000 HUF14909.04000 THB
200000 HUF19878.72000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Hungarian Forint
1 THB10.06100 HUF
5 THB50.30500 HUF
10 THB100.61000 HUF
20 THB201.22000 HUF
50 THB503.05000 HUF
100 THB1006.10000 HUF
250 THB2515.25000 HUF
500 THB5030.50000 HUF
1000 THB10061.00000 HUF
2000 THB20122.00000 HUF
5000 THB50305.00000 HUF
10000 THB100610.00000 HUF