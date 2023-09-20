يورو إلى بات تايلاندي

تحويل EUR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٨٬٦٠٨٫٧٠ thb

1.00000 EUR = 38.60870 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:42 UTC
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EUR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / باهت تايلندي
1 EUR38.60870 THB
5 EUR193.04350 THB
10 EUR386.08700 THB
20 EUR772.17400 THB
50 EUR1930.43500 THB
100 EUR3860.87000 THB
250 EUR9652.17500 THB
500 EUR19304.35000 THB
1000 EUR38608.70000 THB
2000 EUR77217.40000 THB
5000 EUR193043.50000 THB
10000 EUR386087.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / اليورو
1 THB0.02590 EUR
5 THB0.12950 EUR
10 THB0.25901 EUR
20 THB0.51802 EUR
50 THB1.29505 EUR
100 THB2.59009 EUR
250 THB6.47523 EUR
500 THB12.95045 EUR
1000 THB25.90090 EUR
2000 THB51.80180 EUR
5000 THB129.50450 EUR
10000 THB259.00900 EUR