روبية إندونيسية إلى بات تايلاندي

تحويل IDR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٣٥١٫٢٢ thb

1.00000 IDR = 0.00235 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
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IDR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / باهت تايلندي
1 IDR0.00235 THB
5 IDR0.01176 THB
10 IDR0.02351 THB
20 IDR0.04702 THB
50 IDR0.11756 THB
100 IDR0.23512 THB
250 IDR0.58780 THB
500 IDR1.17561 THB
1000 IDR2.35122 THB
2000 IDR4.70244 THB
5000 IDR11.75610 THB
10000 IDR23.51220 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الروبية الإندونيسية
1 THB425.31100 IDR
5 THB2126.55500 IDR
10 THB4253.11000 IDR
20 THB8506.22000 IDR
50 THB21265.55000 IDR
100 THB42531.10000 IDR
250 THB106327.75000 IDR
500 THB212655.50000 IDR
1000 THB425311.00000 IDR
2000 THB850622.00000 IDR
5000 THB2126555.00000 IDR
10000 THB4253110.00000 IDR