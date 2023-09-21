شيكل إسرائيلي جديد إلى بات تايلاندي

تحويل ILS إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٬٤٧١٫٥٠ thb

1.00000 ILS = 9.47150 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / باهت تايلندي
1 ILS9.47150 THB
5 ILS47.35750 THB
10 ILS94.71500 THB
20 ILS189.43000 THB
50 ILS473.57500 THB
100 ILS947.15000 THB
250 ILS2367.87500 THB
500 ILS4735.75000 THB
1000 ILS9471.50000 THB
2000 ILS18943.00000 THB
5000 ILS47357.50000 THB
10000 ILS94715.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Israeli New Sheqel
1 THB0.10558 ILS
5 THB0.52790 ILS
10 THB1.05580 ILS
20 THB2.11160 ILS
50 THB5.27900 ILS
100 THB10.55800 ILS
250 THB26.39500 ILS
500 THB52.79000 ILS
1000 THB105.58000 ILS
2000 THB211.16000 ILS
5000 THB527.90000 ILS
10000 THB1055.80000 ILS