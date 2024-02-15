Yeni İsrail şekelinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile ILS → THB çevirin

1.000 ils
9.921,50 thb

1.00000 ILS = 9.92150 THB

06:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.073189.08041.453351.653210.94934518.3348
1 GBP1.1713911.25705104.351.702491.93661.1120521.4777
1 USD0.931850.795513183.01221.354351.540590.8846517.0858
1 INR0.01122580.009583090.012046410.01631510.01855870.01065690.205823

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tayland Bahtı
1 ILS9.92150 THB
5 ILS49.60750 THB
10 ILS99.21500 THB
20 ILS198.43000 THB
50 ILS496.07500 THB
100 ILS992.15000 THB
250 ILS2480.37500 THB
500 ILS4960.75000 THB
1000 ILS9921.50000 THB
2000 ILS19843.00000 THB
5000 ILS49607.50000 THB
10000 ILS99215.00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Yeni İsrail Şekeli
1 THB0.10079 ILS
5 THB0.50396 ILS
10 THB1.00791 ILS
20 THB2.01582 ILS
50 THB5.03955 ILS
100 THB10.07910 ILS
250 THB25.19775 ILS
500 THB50.39550 ILS
1000 THB100.79100 ILS
2000 THB201.58200 ILS
5000 THB503.95500 ILS
10000 THB1007.91000 ILS