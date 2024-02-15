Romanya leyinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile RON → THB çevirin

1.000 ron
7.800,91 thb

1.00000 RON = 7.80091 THB

18:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.9291.348351.534570.7942181.346150.8800583.0097
1 EUR1.0764511.451431.651880.8549351.449060.9473589.3558
1 CAD0.7416470.68897511.138110.589030.9983680.65268761.5639
1 AUD0.651650.605370.87865210.5175520.8772190.57348554.0933

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tayland Bahtı
1 RON7.80091 THB
5 RON39.00455 THB
10 RON78.00910 THB
20 RON156.01820 THB
50 RON390.04550 THB
100 RON780.09100 THB
250 RON1950.22750 THB
500 RON3900.45500 THB
1000 RON7800.91000 THB
2000 RON15601.82000 THB
5000 RON39004.55000 THB
10000 RON78009.10000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Rumen Leyi
1 THB0.12819 RON
5 THB0.64095 RON
10 THB1.28190 RON
20 THB2.56380 RON
50 THB6.40950 RON
100 THB12.81900 RON
250 THB32.04750 RON
500 THB64.09500 RON
1000 THB128.19000 RON
2000 THB256.38000 RON
5000 THB640.95000 RON
10000 THB1281.90000 RON