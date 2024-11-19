2.000 Romanya leyinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile RON → THB çevirin

1,000L RON = 7,365฿ THB

00:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 RON → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,43437,7071
Düşük7,23357,2275
Ortalama7,36257,4040
Değişim1.82%-4.20%
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1 RON → THB istatistikleri

RON → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4343, en düşük 7,2335 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3625 oldu. RON → THB kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

RON → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,7071, en düşük 7,2275 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,4040 oldu. RON → THB kurundaki değişiklik -4.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,398
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,183
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,883

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tayland Bahtı
1 RON7,36504 THB
5 RON36,82520 THB
10 RON73,65040 THB
20 RON147,30080 THB
50 RON368,25200 THB
100 RON736,50400 THB
250 RON1.841,26000 THB
500 RON3.682,52000 THB
1000 RON7.365,04000 THB
2000 RON14.730,08000 THB
5000 RON36.825,20000 THB
10000 RON73.650,40000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Rumen Leyi
1 THB0,13578 RON
5 THB0,67889 RON
10 THB1,35777 RON
20 THB2,71554 RON
50 THB6,78885 RON
100 THB13,57770 RON
250 THB33,94425 RON
500 THB67,88850 RON
1000 THB135,77700 RON
2000 THB271,55400 RON
5000 THB678,88500 RON
10000 THB1.357,77000 RON