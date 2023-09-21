يوان صيني إلى بات تايلاندي

تحويل CNY إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
4943.72 thb

1.00000 CNY = 4.94372 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / باهت تايلندي
1 CNY4.94372 THB
5 CNY24.71860 THB
10 CNY49.43720 THB
20 CNY98.87440 THB
50 CNY247.18600 THB
100 CNY494.37200 THB
250 CNY1235.93000 THB
500 CNY2471.86000 THB
1000 CNY4943.72000 THB
2000 CNY9887.44000 THB
5000 CNY24718.60000 THB
10000 CNY49437.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Chinese Yuan RMB
1 THB0.20228 CNY
5 THB1.01138 CNY
10 THB2.02277 CNY
20 THB4.04554 CNY
50 THB10.11385 CNY
100 THB20.22770 CNY
250 THB50.56925 CNY
500 THB101.13850 CNY
1000 THB202.27700 CNY
2000 THB404.55400 CNY
5000 THB1011.38500 CNY
10000 THB2022.77000 CNY