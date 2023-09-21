الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بات تايلاندي

تحويل CZK إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
15777.70 thb

1.00000 CZK = 1.57777 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:10 UTC
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CZK إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.06688.63791.438571.664320.967418.2374
1GBP1.1540711.2303102.2991.660291.920841.1164521.0483
1USD0.93810.81281183.151.34951.561280.907517.1083
1INR0.01128190.009775220.012026510.01622970.01877670.0109140.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / باهت تايلندي
1 CZK1.57777 THB
5 CZK7.88885 THB
10 CZK15.77770 THB
20 CZK31.55540 THB
50 CZK78.88850 THB
100 CZK157.77700 THB
250 CZK394.44250 THB
500 CZK788.88500 THB
1000 CZK1577.77000 THB
2000 CZK3155.54000 THB
5000 CZK7888.85000 THB
10000 CZK15777.70000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 THB0.63381 CZK
5 THB3.16903 CZK
10 THB6.33806 CZK
20 THB12.67612 CZK
50 THB31.69030 CZK
100 THB63.38060 CZK
250 THB158.45150 CZK
500 THB316.90300 CZK
1000 THB633.80600 CZK
2000 THB1267.61200 CZK
5000 THB3169.03000 CZK
10000 THB6338.06000 CZK