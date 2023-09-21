رينغيت ماليزي إلى بات تايلاندي

تحويل MYR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٧٬٧٠١٫١٦ thb

1.00000 MYR = 7.70116 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:2 UTC
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MYR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436861.662040.964718.364
1GBP1.1527411.22905102.1671.656331.91591.1120521.1689
1USD0.93790.813637183.1271.347651.558850.904817.2238
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621190.01875260.01088460.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / باهت تايلندي
1 MYR7.70116 THB
5 MYR38.50580 THB
10 MYR77.01160 THB
20 MYR154.02320 THB
50 MYR385.05800 THB
100 MYR770.11600 THB
250 MYR1925.29000 THB
500 MYR3850.58000 THB
1000 MYR7701.16000 THB
2000 MYR15402.32000 THB
5000 MYR38505.80000 THB
10000 MYR77011.60000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / رينغيت ماليزي
1 THB0.12985 MYR
5 THB0.64925 MYR
10 THB1.29851 MYR
20 THB2.59702 MYR
50 THB6.49255 MYR
100 THB12.98510 MYR
250 THB32.46275 MYR
500 THB64.92550 MYR
1000 THB129.85100 MYR
2000 THB259.70200 MYR
5000 THB649.25500 MYR
10000 THB1298.51000 MYR