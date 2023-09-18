دولار أمريكي إلى بات تايلاندي

تحويل USD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
36270 thb

1.00000 USD = 36.27000 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:26 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

USD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / باهت تايلندي
1 USD36.27000 THB
5 USD181.35000 THB
10 USD362.70000 THB
20 USD725.40000 THB
50 USD1813.50000 THB
100 USD3627.00000 THB
250 USD9067.50000 THB
500 USD18135.00000 THB
1000 USD36270.00000 THB
2000 USD72540.00000 THB
5000 USD181350.00000 THB
10000 USD362700.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار أمريكي
1 THB0.02757 USD
5 THB0.13786 USD
10 THB0.27571 USD
20 THB0.55142 USD
50 THB1.37855 USD
100 THB2.75710 USD
250 THB6.89275 USD
500 THB13.78550 USD
1000 THB27.57100 USD
2000 THB55.14200 USD
5000 THB137.85500 USD
10000 THB275.71000 USD